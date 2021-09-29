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Лавров, Шойгу, Проценко и Шмелева отказались от думских мандатов

Михаил Алимов

Общество
Лавров, Шойгу, Проценко и Шмелева отказались от думских мандатов
Фото: duma.gov.ru / Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации

От своих мандатов в Государственную думу РФ отказались глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Об этом в среду, 29 сентября, говорится в проекте постановления ведомства, который должны огласить 29 сентября.

Они подали соответствующие заявления в Центризбирком (ЦИК), сообщает ТАСС.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что бывшему главе государства не стоит избираться в Госдуму или претендовать на пост спикера нижней палаты парламента. По словам Медведева, пост спикера Госдумы — «тонкая работа», которую требуется вести каждый день, стараясь достигать компромиссов между представителями разных фракций.

Он также заявил, что Россия должна иметь инструменты влияния на иностранных IT-гигантов. Запрета на их работу в стране не будет, если они будут соблюдать законы РФ. При этом он обратил внимание на то, что в ходе прошедшей в России предвыборной думской кампании крупнейшие зарубежные IT-платформы, по сути, вмешались в политическую жизнь страны, так как до самого дня голосования не выполняли предписания Роскомнадзора. Медведев назвал такое поведение «полным безобразием».

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