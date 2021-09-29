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Московские врачи вылечили от коронавируса 1938 пациентов за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса 1938 пациентов за сутки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Еще 1938 жителей столицы полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Общее число вылечившихся от COVID-19 москвичей увеличилось до 1 млн 487 тыс. 800.

За минувшие сутки в Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом. Были госпитализированы 887 человек, еще 65 пациентов с коронавирусом за последние 24 часа скончались.

Московские врачи вылечили от коронавируса 1938 пациентов за суткиФото: Оперштаб

По данным на 29 сентября, на ИВЛ находятся 332 человека.

Всего в России за последние сутки коронавирус выявили у 22 430 человек.

В Кремле рассказали о росте заболеваемости COVID-19. Несмотря на его наличие, решения по антиковидным мерам принимают регионы, у которых остаются особые полномочия.

До этого бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус известен человечеству давно, с XII века. Он периодически приходит в популяцию людей.

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