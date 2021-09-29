Квест, посвященный московскому метро, пройдет во Дворце пионеров

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

Московский дворец пионеров на Воробьевых горах 2 и 3 октября приглашает горожан принять участие в игре «Мосметроход-3. Образы Москвы в Московском метрополитене».

Квест посвящен поиску на станциях и в переходах метрополитена мозаик, фресок и скульптурных композиций отображающих образ московских зданий и самого города.

Станции и наземные вестибюли столичного метрополитена хранят много тайн и загадок. Они представляют шедевры архитектуры мирового значения.

Игра пройдет в заочном формате, без общего сбора команд. Участники самостоятельно проходят в метро как обычные пассажиры. О выходе на маршрут игры нужно сообщить организатору. Задания участники получат непосредственно перед игрой.

Запланированы следующие номинации: «Первые шаги», «Дебют» и «Мастера», которые отличаются сложностью и количеством заданий. По итогам квеста все участники получат свидетельства и дипломы.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Дворца пионеров.

В Москве с 8 по 10 октября в музеях, институтах, технопарках пройдет фестиваль NAUKA 0+, который станет одним из ключевых мероприятий объявленного в России Года науки и технологий.

В очном формате жители и гости столицы смогут посетить зоны-кластеры, соответствующие тематическим месяцам Года науки и технологий в РФ: освоение космоса, новая медицина, связанность территорий и освоение пространства, искусственный интеллект, новые вызовы и угрозы / безопасность, генетика и качество жизни, климат и экология, человек и общество.