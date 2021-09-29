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Транспорт столицы усилил контроль за соблюдением масочного режима

Василий Плиткин

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Транспорт столицы усилил контроль за соблюдением масочного режима
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Общественный транспорт Москвы снова усилил контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Проверки усиливаются по рекомендациям врачей и для сохранения высокого уровня безопасности, отметил Султанов РИА Новости.

— Более 1,8 тысячи работников информируют пассажиров и проверяют соблюдение безопасного пребывания на наземном и ж/д транспорте, на всех участках метро: на входах, перронах, в вагонах поездов, охватывая 100 процентов станций, а также на вокзалах, — заявил руководитель ГКУ.

Врач-терапевт Виктор Лишин заявил что многие люди неправильно носят маски. Медик отметил, что в прошлую волну коронавирусной инфекции не все ответственно подходили к соблюдению ограничительных мер, поэтому необходимо продолжать активную просветительскую работу в этом направлении.

22 сентября эпидемиолог Елена Белякова сообщила, что рост числа заболевших произошел из-за недостаточного количества вакцинированных граждан и миграции населения. Также она отметила, что масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий будет действовать еще не один год.

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