Транспорт столицы усилил контроль за соблюдением масочного режима
Общественный транспорт Москвы снова усилил контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
Проверки усиливаются по рекомендациям врачей и для сохранения высокого уровня безопасности, отметил Султанов РИА Новости.
— Более 1,8 тысячи работников информируют пассажиров и проверяют соблюдение безопасного пребывания на наземном и ж/д транспорте, на всех участках метро: на входах, перронах, в вагонах поездов, охватывая 100 процентов станций, а также на вокзалах, — заявил руководитель ГКУ.
Врач-терапевт Виктор Лишин заявил что многие люди неправильно носят маски. Медик отметил, что в прошлую волну коронавирусной инфекции не все ответственно подходили к соблюдению ограничительных мер, поэтому необходимо продолжать активную просветительскую работу в этом направлении.
22 сентября эпидемиолог Елена Белякова сообщила, что рост числа заболевших произошел из-за недостаточного количества вакцинированных граждан и миграции населения. Также она отметила, что масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий будет действовать еще не один год.