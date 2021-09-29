Синоптики пообещали москвичам теплое начало октября

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На предстоящих выходных в Москве ожидается до плюс 13 градусов без осадков. Потепление будет сопровождаться высоким атмосферным давлением, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Ночная температура будет повыше, чем то, что мы наблюдали прошедшей ночью, потому что увеличится количество облаков, которые уберегут землю от выхолаживания. Минимальная температура будет порядка 5–7 градусов, по области 2–7, — рассказала Позднякова РИА Новости.

В пятницу днем максимальная температура в столице поднимется до плюс 10–12 градусов, а по области — от 9 до 14 градусов тепла. При этом будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду.

— Фон атмосферного давления высокий, в условиях антициклона воздух будет прогреваться, и дневная температура может оказаться где-то градусов 12–13. Северо-западный ветер сменится юго-западными потоками, поэтому в выходные будет чуть теплее, чем в пятничный день, — добавила Позднякова.

Ночь на среду, 29 сентября, стала самой холодной в Москве с начала осени, а в Подмосковье были зарегистрированы первые заморозки.