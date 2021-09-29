Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении в столичном магазине

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Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который учинил разбойное нападение в магазине в центре столицы. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По ее словам, инцидент произошел в магазине на Тверской улице. Злоумышленник взял со стеллажа бутылки с дорогостоящим алкоголем и спрятал их под одеждой. После чего он попытался покинуть здание. Однако заметивший это администратор преградил путь похитителю. В ответ тот достал нож и начал угрожать расправой. Оттолкнув своего оппонента, грабитель покинул магазин.

Видео: МВД по Москве

Спустя некоторое время правоохранители задержали злоумышленника.

— Им оказался 26-летний житель столицы. У злоумышленника изъяты нож и бутылка с алкогольным напитком. Также установлено, что задержанный мужчина причастен к ранее совершенной краже алкогольных напитков из данного магазина, — рассказала Гузь.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Согласно статистике МВД, за восемь месяцев с начала года в России было совершено почти 64 тысячи преступлений организованными группами, что на 0,5 процента меньше аналогичного показателя за прошлый год. При этом абсолютное большинство таких преступлений (72,2 процента) совершалось по предварительному сговору.

По данным ведомства, столица на первом месте по правонарушениям, совершенным в составе группы — 20,9 процента. На втором месте Адыгея — 17,1 процента. Замыкает тройку лидеров Калужская область — 16,3 процента.