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Москвичам рассказали о работе искусственного интеллекта в сфере контроля за использованием земли

Полина Долганова

Город
Москвичам рассказали о работе искусственного интеллекта в сфере контроля за использованием земли
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Проект по использованию искусственного интеллекта для выявления признаков нарушений в сфере использования городской земли был запущен в Москве в 2020 году. Благодаря этому снимки с квадрокоптеров и камер видеонаблюдения стали анализироваться с помощью нейронной сети. О том, как именно виртуальный помощник выявляет нарушителей, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, нейросеть может анализировать до 40 тысяч снимков за 60 минут. В прошлом году благодаря инновационной разработке в Москве удалось обнаружить полторы тысячи нарушений. Этот результат на 41 процент превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

В результате обработки фотографий алгоритмы программы собирают данные о земельных участках из городских информационных систем. Позже искусственный интеллект делает вывод о наличии или об отсутствии нарушений. По итогам компьютерной проверки информация передается инспекторам, которые принимают решение о необходимости выездной проверки.

— Москва уже не первый год использует искусственный интеллект для решения городских задач, особенно в тех отраслях, где необходимы постоянный контроль и оперативное выявление нарушений. Нейросети работают круглосуточно и за считаные минуты обрабатывают такой массив информации, с которым человек не справился бы за несколько дней, — рассказал министр правительства города, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В настоящее время виртуальный помощник используется в каждом шестом проекте Москвы. В будущем спектр областей, для которых может быть полезен искусственный интеллект, планируется расширять.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский подытожил, что внедрение информационных технологий в работу городских служб осуществляется в рамках проекта национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

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