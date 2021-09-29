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Экс-советник президента выступил против блокировки Youtube в России

Ирина Игнатенко

Общество
Экс-советник президента выступил против блокировки Youtube в России
Фото: pixabay.com

Бывший советник президента Герман Клименко выступил с критикой идеи о блокировке YouTube в России. По его мнению, после блокировки каналов RT в Германии на YouTube стоит сосредоточиться на ограничении вещания немецких телеканалов. Для этого существует большое количество технических возможностей.

Попытки же ограничить работу YouTube в России не приведут к желаемому эффекту и не будут соразмерными. Также Клименко отметил, что необходимо выяснить, с какой стороны поступили претензии (со стороны видеохостинга или Германии), и в зависимости от этого принимать соответствующие меры.

— Применение любых мер к YouTube не будет соразмерным. Для компании российский рынок занимает небольшой процент, и, наверное, более эффективный способ — воздействовать на немцев, — отметил он в комментарии ОСН.

Ранее в МИД РФ заявили о необходимости принятия ответных мер по отношению к немецким СМИ и видеохостингу YouTube. В ведомстве назвали блокировку каналов Russia Today «актом беспрецедентной информационной агрессии» со стороны видеохостинга.

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