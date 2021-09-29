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В Москве подвели итоги «Утиной переписи»

Полина Долганова

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В Москве подвели итоги «Утиной переписи»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты Мосприроды провели летнюю перепись водоплавающих птиц, согласно которой с июня по август 2021 года на природных территориях столицы на свет появилось свыше 1,1 тысячи птенцов. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— Летом на природных территориях в 223 выводках появилось 1189 птенцов, — говорится в сообщении.

Среди этого количества насчитывается 964 утенка крякв, 102 утенка огарей, 52 утенка камышниц и других.

Птенцы также появились у водоплавающих птиц, которые занесены в столичную Красную книгу. Среди них были озерная чайка, сизая чайка и крачка.

В первый месяц осени из Московской области в теплые края улетели стрижи, славки и певчие птицы. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Виктор Зубакин.

Эксперт отметил, что сейчас начали улетать птицы, которые питаются насекомыми. В связи с наступлением холодов насекомых становится все меньше. Также в начале сентября на зимовку улетают славки: черноголовка и серая. По словам Зубакина, в Московском регионе еще остались пеночки, относящиеся к тому же семейству.

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