Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Оториноларинголог рассказала, как часто стоит чистить уши

Ирина Игнатенко

Общество
Оториноларинголог рассказала, как часто стоит чистить уши
Фото: Pixabay

Уши достаточно чистить один раз в неделю, в противном случае она образуется в большем количестве. Об этом в интервью изданию РИАМО сообщила врач-оториноларинголог, фониатр, Анна Колесникова.

Также врач не советует использовать для этих целей ватные палочки.

—Когда человек чистит уши ватными палочками, он может протолкнуть серу вглубь слухового прохода, утрамбовать ее, что может привести к образованию серной пробки, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Также при использовании ватных палочек можно травмировать кожу слухового прохода, что приведет к появлению воспаления.

Врач пояснила, что снаружи ушную серу стоит убрать ватным жгутиком или уголком полотенца.

До этого оториноларинголог Ольга Мальченко рассказала, с какими болезнями чаще встречаются люди в осенний период. Чаще всего в этот период поступают пациенты с ларингитом, гайморитом и менингитом.

Читайте также:
ушиВрачиЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Этический кодекс для Электроника

Все мнения
О проекте