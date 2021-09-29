Оториноларинголог рассказала, как часто стоит чистить уши

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Уши достаточно чистить один раз в неделю, в противном случае она образуется в большем количестве. Об этом в интервью изданию РИАМО сообщила врач-оториноларинголог, фониатр, Анна Колесникова.

Также врач не советует использовать для этих целей ватные палочки.

—Когда человек чистит уши ватными палочками, он может протолкнуть серу вглубь слухового прохода, утрамбовать ее, что может привести к образованию серной пробки, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Также при использовании ватных палочек можно травмировать кожу слухового прохода, что приведет к появлению воспаления.

Врач пояснила, что снаружи ушную серу стоит убрать ватным жгутиком или уголком полотенца.

До этого оториноларинголог Ольга Мальченко рассказала, с какими болезнями чаще встречаются люди в осенний период. Чаще всего в этот период поступают пациенты с ларингитом, гайморитом и менингитом.