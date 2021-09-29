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Москвичам рассказали о работе виртуальных лабораторий для школьников

Полина Долганова

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Москвичам рассказали о работе виртуальных лабораторий для школьников
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Виртуальные лаборатории «Московской электронной школы» (МЭШ) позволяют столичным школьникам создать собственную головоломку, провести эксперименты по физике, а также изучить язык программирования Python. О том, как устроены виртуальные лаборатории в Москве и какие возможности они открывают для учеников, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Сама по себе виртуальная лаборатория представляет собой среду, которая с помощью различных предметов техники имитирует настоящую учебную лабораторию.

Такая лаборатория позволяет строить чертежи, проводить измерения и опыты. В настоящее время в библиотеке МЭШ насчитывается 23 лаборатории по пяти направлениям: физике, биологии, математике, информатике и технологии.

Работать в лабораториях могут не только школьники, но и преподаватели. Полученный опыт учителя применяют на обычных уроках в образовательных учреждениях и задают ребятам интересные интерактивные задания.

Так, например, в лабораториях по физике можно проводить опыты по электродинамике и механике.

— Например, дети изучают закон Ома — как зависит сила тока от напряжения. У них на панели сбоку есть все необходимые инструменты. Они мышкой переносят на рабочее поле резистор, амперметр, вольтметр, источник тока, все это соединяют по схеме с проводами, ставят батарейку и проводят измерения, —рассказала учитель физики Бауманской инженерной школы № 1580 Юлия Казакова.

23 сентября стало известно, что мобильное приложение «Дневник МЭШ» проекта «Московская электронная школа» вышло в финал премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards. Столичная разработка стала финалистом в категории «Лучшее бесплатное приложение / программное обеспечение».

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