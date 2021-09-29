Экономист назвал плюсы «Турецкого потока» для России

Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Экономист, научный сотрудник МГУ Андрей Колганов оценил значение газопровода «Турецкий поток» для России. По его мнению, газопровод полностью оправдал свое строительство и предоставил нашей стране возможность маневра при поставках газа на европейский рынок. Это дает возможность поставлять газ в срок и не зависеть от украинских проблем.

— Это альтернативный маршрут, позволяющий поставлять газ в Европу в обход Украины, — отметил эксперт в комментарии телеканалу 360.

Кроме того, газопровод дает России возможность расширенных поставок газа на новые рынки. В частности, в Турцию и балканские страны. Ранее транзит в эти страны был затруднен, так как не было газопровода, идущего непосредственно из России.

Суммарная мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров. Он имеет две нити: первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

27 сентября Россия и Венгрия заключили 15-летний договор о поставке газа. Венгрия будет получать до 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно.