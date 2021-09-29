Путин раскритиковал выполнение поручений в космической отрасли

Фото: roscongress/Вячеслав Викторов

Президент России Владимир Путин раскритиковал выполнение поручений по развитию космической отрасли в стране. С критикой российский лидер выступил в среду, 29 сентября, на совещании по развитию ракетно-космической отрасли.

Путин напомнил, что предыдущая встреча прошла еще в апреле 2021 года, но весь комплекс поручений не был выполнен.

— Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом, — отметил президент.

Путин также потребовал доложить ему о причинах задержки. При этом он уточнил, что была утверждена программа развития навигационной системы «Глонасс», пишет РИА Новости.

До этого генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, почему в России прекращена разработка сверхтяжелых ракет для полетов на Луну. Он также сообщил о планах отечественной космической отрасли — в ближайшие годы к спутнику Земли отправятся автоматические межпланетные станции.