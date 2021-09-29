Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин раскритиковал выполнение поручений в космической отрасли

Анастасия Волоснова

Технологии
Путин раскритиковал выполнение поручений в космической отрасли
Фото: roscongress/Вячеслав Викторов

Президент России Владимир Путин раскритиковал выполнение поручений по развитию космической отрасли в стране. С критикой российский лидер выступил в среду, 29 сентября, на совещании по развитию ракетно-космической отрасли.

Путин напомнил, что предыдущая встреча прошла еще в апреле 2021 года, но весь комплекс поручений не был выполнен.

— Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом, — отметил президент.

Путин также потребовал доложить ему о причинах задержки. При этом он уточнил, что была утверждена программа развития навигационной системы «Глонасс», пишет РИА Новости.

До этого генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, почему в России прекращена разработка сверхтяжелых ракет для полетов на Луну. Он также сообщил о планах отечественной космической отрасли — в ближайшие годы к спутнику Земли отправятся автоматические межпланетные станции.

Читайте также:
Владимир Путинпоручения президента РФКосмос
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте