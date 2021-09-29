Более ста литров крови сдали столичные росгвардейцы ко Дню сердца

Фото: пресс-служба Росгвардии

Свыше 200 сотрудников главного управления Росгвардии по Москве приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу» ко Всемирному дню сердца. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Акция на базе мобильной станции службы крови НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева проходит с 28 по 30 сентября.

За один день сотрудники Росгвардии уже сдали более ста литров крови.

Видео: Пресс-служба Росгвардии

— Несколько раз в год мы встречаемся с сотрудниками Росгвардии, которые здорово помогают нам и сдают кровь для наших больных. Хочу сказать им огромное спасибо за то, что в тяжелые моменты они всегда рядом с нами, — поделилась врач-трансфузиолог Центра сердечно-сосудистой хирургии Бакулева Зарине Рштуни.

С начала 2021 года уже 322 человека получили звание «Почетный донор Москвы». Об этом рассказала главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова. Она отметила, что всего с 2008 года такое звание получили более 3100 человек.

Почетные доноры Москвы награждаются нагрудным знаком и удостоверением. Они также получают право на ряд мер социальной поддержки, к которым относятся бесплатный проезд в городском транспорте, скидка на коммунальные услуги и лекарства, а также бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.