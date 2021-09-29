Движение на участках двух улиц на востоке столицы ограничат с 1 по 30 октября

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

3 проейзд перова полня Карта всех событий

Движение транспорта на участках двух улиц на востоке Москвы ограничат с 1 по 30 октября. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Причиной ограничений называют проведение инженерных работ.

Так, в указанный период движение будет ограничено в районе дома 8 в 3-м проезде Перова Поля, в районе дома 3б в 4-м проезде Перова Поля, а также в районе дома 20а на улице 1-й Владимирской, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, движение транспорта в Малом Знаменском переулке и на улице Волхонке в центре столицы ограничат с 1 октября по 30 декабря текущего года.