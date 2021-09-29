Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на участках двух улиц на востоке столицы ограничат с 1 по 30 октября

Полина Долганова

Город
Движение на участках двух улиц на востоке столицы ограничат с 1 по 30 октября
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва
3 проейзд перова полняКарта всех событий

Движение транспорта на участках двух улиц на востоке Москвы ограничат с 1 по 30 октября. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Причиной ограничений называют проведение инженерных работ.

Так, в указанный период движение будет ограничено в районе дома 8 в 3-м проезде Перова Поля, в районе дома 3б в 4-м проезде Перова Поля, а также в районе дома 20а на улице 1-й Владимирской, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, движение транспорта в Малом Знаменском переулке и на улице Волхонке в центре столицы ограничат с 1 октября по 30 декабря текущего года.

Читайте также:
маршрутМоскваТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте