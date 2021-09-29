В ПФР рассказали россиянам, как получить единовременную выплату

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Мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет имеют право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений. Об этом рассказали в среду, 29 сентября, в отделении Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Нижегородской области.

За раз всю сумму накоплений могут получить мужчины 1953–1967-х годов рождения и женщины 1957–1966-х годов рождения. При этом они должны были официально работать в период с 2002 по 2004 год.

Также выплаты могут получить все россияне, которые участвовали в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Единовременная выплата не распространяется на граждан РФ, которые имеют накопительную пенсию, говорится на сайте ПФР.

24 августа Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким образом Россия обеспечит поддержку всех военнослужащих.