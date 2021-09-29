Перекладку кабельных линий завершили на пересечении Шелепихинской набережной и ТТК

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Россия, Москва, Шмитовский проезд Карта всех событий

В районе развязки Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца (ТТК) завершили перекладку высоковольтных кабельных линий. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

По его словам, теперь специалисты смогут беспрепятственно начать бетонировать оставшиеся опоры. В настоящее время на участке работ ведется устройство дождевой канализации.

По словам Загрутдинова, строители также продолжают монтировать металлические конструкции пролетных строений. Кроме того, они занимаются бетонированием свайных оснований и опор эстакад, передали в агентстве городских новостей «Москва».

Запуск движения по северному дублеру Кутузовского проспекта улучшит транспортную доступность районов Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский Парк. Об этом ранее сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, на дороге будет по три полосы для движения в каждую сторону, которые будут сужаться до двух полос на мосту через Москву-реку.