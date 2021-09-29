Названы пять мужских и женских имен, обладатели которых скоро разбогатеют

Фото: pixabay.com

Специалисты считают, что имена людей могут повлиять на финансовое благополучие. Пять мужских и пять женских имен принесут их обладателям богатство.

Иван, Михаил, Валерий, Антон и Арсений — считаются самыми счастливыми именами в финансовой области. Деньги сами идут в руки их обладателям, которые в ближайшие два–три месяца войдут в «денежный режим».

Среди женщин могут внезапно обогатиться обладательницы имен Мария, Вероника, Виолетта, Татьяна и Светлана. Женщины с этими именами получат большие средства. Кроме того, в их личной жизни произойдут счастливые события, пишет Пятый канал.

До этого астрологи рассказали, как зодиакальные знаки родителей влияют на судьбу ребенка. Отмечается, что в первую очередь учитывается то, к какой стихии они принадлежат.

При этом астролог Ольга Стелла рассказала, чего стоит ждать от ретроградного Меркурия. По ее словам, не стоит начинать в этот период новые дела, нужно все тщательно проверять и не торопиться. Также были названы два знака зодиака, для которых период ретроградного Меркурия будет особенно опасен.