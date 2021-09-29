Прокуратура Москвы проверит инцидент с участием испанца в аэропорту Внуково

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Столичная транспортная прокуратура организовала проверку инцидента, в ходе которого гражданин Испании забрался на 30-метровую конструкцию в аэропорту Внуково. Об этом в среду, 29 сентября, рассказали в пресс-службе ведомства.

— Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства в связи с неправомерным нахождением человека на потолочной конструкции международного аэропорта Внуково, — написали в пресс-службе.

Также в прокуратуре пояснили, что меры прокурорского реагирования будут приняты в случае обнаружения нарушений.

На официальном сайте ведомства заключили, что процесс и итоги проверки будет контролировать транспортная прокуратура столицы.

Ранее сообщалось, что мужчина забрался под потолок на высоту 30 метров в московском аэропорту Внуково. В результате его сняли с конструкции и передали сотрудникам полиции.

Позже в СМИ появилась информация, что нарушителем оказался гражданин Испании.

Его вылет домой должен состояться 3 октября. Однако молодой человек хотел улететь раньше и пытался обменять билет на более ранний. Но ему не удалось это сделать, из-за чего он полез на крышу, чтобы привлечь внимание.