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Методы борьбы России с курением и употреблением алкогольных напитков назвали примером для подражания во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил в четверг, 30 сентября, глава офиса в Европе по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе.

Он отметил, что российские способы следует применить в государствах Евразийского экономического союза.

— Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания, — заявил представить ВОЗ.

При этом Кремлин Викрамасингхе подчеркнул, что проблема чрезмерного курения остается лидирующим фактором риска в Европе.

Также глава европейского офиса организации добавил, что опыт России в борьбе с алкогольными зависимости тоже показательный. Из-за принятых мер в стране удалось снизить уровень смертности.

— В нем (докладе) говорится, что значительно уменьшить потребление алкоголя удалось благодаря пресечению кустарного производства спиртных напитков, повышению цен и ограничению доступности этой продукции, в том числе благодаря запрету на ночную торговлю, — цитирует газета «Известия» слова Кремлина Викрамасингхе.

В понедельник, 27 сентября, в пресс-службе ВОЗ рассказали, что инспекционный визит организации в Россию случится лишь после получения дополнительной информации о «Спутнике V».

Перед специалистами в настоящий момент стоит вопрос включения данного препарата в перечень рекомендованных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.