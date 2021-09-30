Дегтярев утвердил полномочия 17 министерств в Хабаровском крае

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края / Вячеслав Реутов

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев распределил полномочия 17 региональных министерств, в их числе и созданное министерство туризма. Об этом в четверг, 30 сентября, он сообщил в своем Telegram-канале.

Помимо Минтуризма в системе органов региональной власти появилось также и Министерство лесного хозяйства и лесопереработки.

Министерству промышленности были переданы полномочия Минсельхоза, то есть регулирование вопросов в сфере торговли.

Кроме того, Министерство информационных технологий и связи переименовали в Министерство цифрового развития и связи.

Дегтярев также ввел в структуру власти новые должности. В Хабаровском крае появились первый вице-губернатор и вице-губернатор. Кроме того, количество заместителей председателей правительства теперь составляет не девять человек, а восемь.

Так, вице-губернатором края стал Мгер Гандилян, а главой администрации губернатора назначен Александр Никитин.

30 сентября Михаил Дегтярев сообщил о планируемой реновации в Хабаровском крае.

Также в четверг, 30 сентября, губернатор края Михаил Дегтярев рассказал, что почти тысяча иностранных граждан из Японии, Китая и стран Средней Азии вакцинировались от коронавирусной инфекции в Хабаровском крае. Некоторые из иностранцев сделали это в рамках «вакцинного» туризма.