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Современный шумозащитный экран установят на Андреевском мосту

Полина Долганова

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Современный шумозащитный экран установят на Андреевском мосту
Андреевский мост / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
Россия, Москва, Андреевский мост Карта всех событий

Новый шумозащитный экран, протяженность которого составит 131 метр, появится на Андреевском автодорожном мосту в Москве. Конструкция станет продолжением уже существующего экрана. Общая протяженность объекта составит 338 метров. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Антон Акулов.

По его словам, в процессе работ специалистам предстоит заменить старые панели грязезащитного экрана и установить на их месте современные. В настоящее время ремонтники ведут демонтаж старых конструкций. Высота новых панелей возрастет с пяти до семи метров.

Андреевский мост через Москву-реку является частью Третьего транспортного кольца, в связи с этим на участке всегда наблюдается большой поток машин. Кроме того, мост соединяет Фрунзенскую и Пушкинскую набережные, где любят совершать пешие прогулки большое количество жителей города.

Новый экран будет защищать переходов от пыли и грязи, а также сможет приглушать звуки транспорта.

На официальном сайте мэра Москвы подытожили, что шумозащитный экран представляет собой сборную конструкцию из стальных и поликарбонатных панелей.

Кроме того, в районе развязки северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца (ТТК) завершили перекладку высоковольтных кабельных линий.

Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

По его словам, теперь специалисты смогут беспрепятственно начать бетонировать оставшиеся опоры. В настоящее время на участке работ ведется устройство дождевой канализации.

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