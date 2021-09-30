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СМИ: Ким Чен Ын не принял предложение США о диалоге

Полина Долганова

В мире
СМИ: Ким Чен Ын не принял предложение США о диалоге
ын.jpg / Фото: twitter.com/kim_chen_un

Лидер Корейской народной демократической республики (КНДР) Ким Чен Ын отверг предложение Соединенных Штатов о диалоге и назвал инициативу США прикрытой враждебностью. Об этом в четверг, 30 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

До этого сообщалось, что власти США расценивают последний запуск корейской ракеты как угрозу мировому сообществу, в связи с чем призывают руководство КНДР к диалогу.

Накануне КНДР впервые испытала разработанную гиперзвуковую ракету «Хвасон-8». Об этом в среду, 29 сентября, сообщило агентство ЦТАК.

Испытания прошли на одном из полигонов на севере страны. Ракета была разработана Академией военных наук Северной Кореи.

28 сентября КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи ранее заявил, что Пхеньян произвел пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

До этого член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина выразила мнение, что ракетные испытания КНДР выгодны США, так как они работают над размещением в регионе направленной против России системы противоракетной обороны. По ее словам, такие действия Кореи играют в настоящее время более важную роль, нежели это было раньше, так как страна находится в кризисной экономической ситуации из-за последствий пандемии коронавируса.

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