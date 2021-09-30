Уголовное дело возбудили по факту кражи денег и элитных часов в столичном фитнес-клубе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15 Карта всех событий

Неизвестный похититель опустошил шкафчик одного из клиентов столичного фитнес-клуба. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Об этом в четверг, 30 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в понедельник, 20 сентября, в спортзале по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 15. По словам 32-летнего клиента фитнес-центра, в период с 20:07 до 23:10 кто-то проник в его шкафчик в раздевалке клуба и украл оттуда 17 тысяч рублей и элитные часы бренда Rolex за 200 тысяч рублей. Сумма ущерба составила 217 тысяч рублей.

Согласно статистике МВД, за январь — август 2021 года в России совершено более 1,3 миллиона преступлений, что на 0,8 процента меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В структуре преступности за указанный период преобладают кражи (35,8 процента). На втором месте идет мошенничество (16,4 процента), на третьем — нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию (3,3 процента).