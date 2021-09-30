Водитель автомобиля сбил 12-летнего мальчика на востоке столицы

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Будённого, 15/2 Карта всех событий

12-летний мальчик пострадал в ДТП на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу в четверг, 30 сентября.

По предварительным данным, на проспекте Буденного в районе дома 15 водитель автомобиля Audi сбил подростка, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

— В результате наезда 12-летний пешеход с предварительным диагнозом «ушиб стопы» госпитализирован в медучреждение, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Похожие случаи часто происходят в городе. Так, 29 сентября машина сбила 12-летнего мальчика на самокате на западе столицы.

А 27 сентября авария произошла на Таллинской улице во дворе дома 24. Водитель автомобиля Chrysler сбил мальчика, который на самокате выехал из-за припаркованных автомобилей на улице. Ребенка госпитализировали с ушибом левого голеностопного сустава.