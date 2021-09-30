Музей Победы расскажет о композиторах Кручинине и Листове

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 3 октября приглашает посетителей послушать две новые радиопередачи проекта «Незабытая музыка», которые посвящены композиторам Валентину Кручинину и Константину Листову.

Первая передача расскажет о судьбе Валентина Кручинина — автора многих сочинений для духового оркестра и музыки для кинофильмов «Красные дьяволята» и «Космический рейс». Во время Великой Отечественной войны он воевал в рядах бойцов генералов Доватора, Баранова, Белова, Осликовского. Среди песен, созданных им в годы войны, самой популярной была «Русская душа».

Вторая лекция познакомит с творчеством Константина Листова — автора музыки к песне «Бьется в тесной печурке огонь». Именно это произведение в мае 1945 года было исполнено около стен захваченного Рейхстага.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

В Москве в кинотеатре «Поклонка» с 1 по 3 октября пройдет второй международный фестиваль кино и визуальных искусств «Мир сквозь тишину». Зрители увидят российские и зарубежные фильмы, имеющие прямое отношение к изображению жизни и культуры неслышащих людей, ленты на жестовом языке и работы, созданные самими неслышащими кинематографистами.