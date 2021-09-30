Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Музей Победы расскажет о композиторах Кручинине и Листове

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы расскажет о композиторах Кручинине и Листове
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 3 октября приглашает посетителей послушать две новые радиопередачи проекта «Незабытая музыка», которые посвящены композиторам Валентину Кручинину и Константину Листову.

Первая передача расскажет о судьбе Валентина Кручинина — автора многих сочинений для духового оркестра и музыки для кинофильмов «Красные дьяволята» и «Космический рейс». Во время Великой Отечественной войны он воевал в рядах бойцов генералов Доватора, Баранова, Белова, Осликовского. Среди песен, созданных им в годы войны, самой популярной была «Русская душа».

Вторая лекция познакомит с творчеством Константина Листова — автора музыки к песне «Бьется в тесной печурке огонь». Именно это произведение в мае 1945 года было исполнено около стен захваченного Рейхстага.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

В Москве в кинотеатре «Поклонка» с 1 по 3 октября пройдет второй международный фестиваль кино и визуальных искусств «Мир сквозь тишину». Зрители увидят российские и зарубежные фильмы, имеющие прямое отношение к изображению жизни и культуры неслышащих людей, ленты на жестовом языке и работы, созданные самими неслышащими кинематографистами.

Читайте также:
МузеиВеликая Отечественная войнаИстория
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Все мнения
О проекте