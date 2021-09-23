Фестиваль кино, посвященный жизни неслышащих людей, пройдет в Москве

Фото: mos.ru / Максим Денисов

В Москве в кинотеатре «Поклонка» с 1 по 3 октября пройдет второй международный фестиваль кино и визуальных искусств «Мир сквозь тишину». Форум призван поддержать людей с нарушениями слуха, помочь им раскрыть свой потенциал, привлечь внимание общественности к их жизни и проблемам.

Кино — одно из самых эффективных средств, помогающих показать во всех красках истории талантливых неслышащих людей на большом экране, раскрыть их самые сокровенные чувства, подтолкнуть зрителей к собственным выводам и открытиям.

Зрители увидят российские и зарубежные фильмы, имеющие прямое отношение к изображению жизни и культуры неслышащих людей, ленты на жестовом языке и работы, созданные самими неслышащими кинематографистами.

Российские фильмы, представленные на фестивале: «Битва», «Клоуны. Психоделика», «Племя», «Услышь меня», «Однажды в Питере» и «Пусть мир услышит».

В зарубежной программе зрителям представят фильмы: «Сохранить душу», «Надежда», «Слова», «Рождественский подарок», «Узнать его», «Моя песня», «Кода», «Зал ожидания», «Звук металла», «Древесная фея», «Несчастный глухой» и «По-прежнему здесь».

Фильмы исполняются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Жюри фестиваля отберет лучшие картины. Победители в 11 конкурсных номинациях получат награды фестиваля.

Помимо конкурсных показов, программа фестиваля включает выставку работ неслышащих художников и фотографов «Отражение тишины», встречи зрителей с продюсерами, режиссерами, актерами, художниками.

Организатор фестиваля — творческая некоммерческая организация «Мир без тишины» при поддержке Министерства культуры РФ, Всероссийского общества глухих, Национального фонда поддержки правообладателей, Союза кинематографистов России, московского Театра мимики и жеста.

Участие в мероприятии по билетам в Музей Победы, сообщается на сайте фестиваля.