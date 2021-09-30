Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Четыре человека отравились бытовым газом в Истре По данному факту проводится проверка. Об этом в четверг, 30 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Врадий О.А.

По словам представителя ведомства, в таунхаусе в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) в Истре в результате неисправности и захламления вытяжки газового оборудования произошло скопление продуктов сгорания бытового газа на верхнем этаже дома.

В результате чего семья из четырех человек, трое из которых дети попали в больницу. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

— Сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями Мособлгаза и МЧС осмотрели место происшествия в подмосковном загородном доме, установили захламление дымохода и отсутствие вентиляции на кухне, что могло привести к отравлению жильцов, — рассказала Врадий.

По данному факту проводится проверка.

Аналогичный случай произошел в Московской области 21 сентября. Трое детей отравились угарным газом из-за бензинового генератора в деревне Новленское, недалеко от Домодедова в Подмосковье.

Инцидент произошел по время непогоды и штормового ветра. Из-за этого в доме семьи пропало электричество. Дедушка детей решил включить на улице бензиновый генератор. В результате из-за сильных воздушных порывов газ проник в жилые помещения и произошло отравление.