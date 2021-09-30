Выставка «Врачевание от Петра I до Даля» открылась в Музее Толстого

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Спиридоновка, 2с1 Карта всех событий

Музей-квартира А. Н. Толстого представляет выставку работ современных художников «Зубы съел и поседел над врачебным искусством. Врачевание от Петра I до В. И. Даля».

Выставка раскроет тему зубной боли, зубов как объекта искусства и осмысления зубов как артефактов.

Посетители увидят живопись Ивана Муссурова, графику в стилистике средневекового западно-европейского искусства художника Алисой Бошко и инсталляцию, выполненную в технике горячей эмали, Виктора Полякова. Дополняют экспозицию предметы из коллекции литературного музея.

Одним из новаторов зубоврачебного дела в России был Петр I. В его времена зубы в основном удаляли, а не лечили. И Петр любил дергать зубы самостоятельно. «Реестр зубам, дерганым императором Петром I» в качестве экспоната есть в Санкт-Петербургском музее антропологии и этнографии.

Медицинскую практику имел и Владимир Иванович Даль. Впрочем, история знает немало врачей-литераторов: Антона Чехова и Василия Аксенова, Михаила Булгакова и Викентия Вересаева.

Выставка открыта с 28 сентября по 29 октября, сообщается на сайте музея.