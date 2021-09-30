Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Эрдогана

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели конструктивные и своевременные переговоры. Об этом в четверг, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это были <...> нужные контакты, очень полезные для двух сторон, — отметил он.

По его словам, лидеры стран обсудили двусторонние отношения. Так, например, в процессе переговоров поднимался вопрос торгово-экономического сотрудничества между РФ и Турцией.

Глава России, по словам Пескова, также поднимал в ходе встречи вопрос об ограничениях, которые ввела вторая сторона в отношении российских товаров. Путин и Эрдоган также успели обсудить сотрудничество в космической сфере, а именно подготовку к полету турецкого космонавта. На встрече также поднималась тема Афганистана, Ливии и Сирии.

Так, политики убедились в приверженности прошлым договоренностям и обязались выполнять их по части вытеснения из Идлиба террористических настроений.

Президенты не обошли стороной и тему урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Российская сторона, как отметил Песков, подчеркивала, что Азербайджану и Армении необходимо искать компромисс.

Представитель Кремля подытожил, что главы государств также обсудили военную тему. В частности, поставки Турции российских военных комплексов «Триумф».

В конце переговоров коллеги договорились о новой встрече до конца текущего года, передает РИА Новости.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи завершились вечером 29 сентября. Встреча лидеров двух государств длилась почти 2 часа 45 минут.

21 сентября стало известно, что Эрдоган собирается приехать в Сочи 29 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время встречи Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии. Эрдоган выразил надежду на то, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи будут приняты «важные решения».

До этого Эрдоган заявил, что Турция хотела бы, чтобы вслед за Афганистаном американские войска ушли из Сирии и Ирака. Политик ответил на вопрос по поводу планов Турции занять место США в стране. По его словам, турецкие войска не будут находиться там, где им не рады.