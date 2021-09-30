Жителя Москвы избили в ходе ссоры на западе Москвы

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Россия, Москва, 6-я улица Лазенки, 2с2 Карта всех событий

Жителя Москвы госпитализировали с переломом голени после конфликта в квартире на западе города. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 30 сентября, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, ссора произошла вечером 31 августа в квартире по адресу улица 6-я Лазенки, дом 2. Мужчина в ходе конфликта избил своего оппонента. В результате нападения пострадавшего госпитализировали с закрытым переломом нижней трети обеих костей левой голени со смещением.

Подозреваемого в преступлении задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

20 сентября «ВМ» писала, что мужчина получил ножевое ранение и попал в реанимацию в Москве. Инцидент произошел в Востряковском проезде, 7, корпус 2а. Полицейские обнаружили рядом с этим домом пострадавшего 1979 года рождения. Подозреваемого вскоре поймали в городе Московском. Его изобличили в том, что он ножом нанес в ходе ссоры ранения потерпевшему. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».