Неизвестный избил пожилого москвича в его квартире

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Россия, Москва, Кастанаевская улица, 9к1 Карта всех событий

Неизвестный напал на жителя Москвы 1923 года рождения в его квартире. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 30 сентября, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в 20:45 во вторник, 28 сентября, в квартире по адресу улица Кастанаевская, дом 9. Неустановленное лицо напало на жителя квартиры и нанесло ему удары в область головы, грудной клетки. После нападения пострадавшего пенсионера госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

20 сентября «ВМ» писала, что мужчина получил ножевое ранение и попал в реанимацию в Москве. Инцидент произошел в Востряковском проезде, 7, корпус 2а. Полицейские обнаружили рядом с этим домом пострадавшего 1979 года рождения. Подозреваемого вскоре поймали в городе Московском. Его изобличили в том, что он ножом нанес в ходе ссоры ранения потерпевшему. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».