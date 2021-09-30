Мужчина попытался дать взятку сотрудникам ГИБДД в центре Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Гончарная набережная Карта всех событий

В центре Москвы задержали подозреваемого в попытке дачи взятки сотрудникам ГИБДД. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в четверг, 30 сентября, в пресс-службе УВД по ЦАО.

На Гончарной набережной инспектор ДПС остановил автомобиль Volvo. После проверки документов и автомобиля выяснилось, что в транспортном средстве неисправна тормозная система.

Водитель автомобиля предложил сотруднику ГИБДД 20 тысяч рублей, чтобы уйти от ответственности за неисправность машины. Мужчину предупредили, что данное действие является противоправным, однако правонарушитель не прислушался к инспектору. Он продолжил предлагать деньги и положил их на сиденье.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Дача взятки». Водитель находится под подпиской о невыезде.

Летом правоохранительные органы задержали бывшего заместителя главы управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, до этого прокуратура предъявляла ему претензии о 22 квартирах стоимостью 50 миллионов рублей.

По предварительным данным, поводом для задержания Качкина стало то, что он предложил сотруднику полиции 30 тысяч рублей за содействие его знакомому при сдаче экзамена на получение водительских прав. Тот отказался от взятки, а после этого Качкина задержали во время совместной операции СК, ФСБ и МВД.