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Зеленский передал Эрдогану для обсуждения с Путиным список удерживаемых лиц

Анастасия Волоснова

Политика
Зеленский передал Эрдогану для обсуждения с Путиным список удерживаемых лиц
Фото: president.gov.ua

На полях Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский передал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану список из 450 человек. Об этом рассказал в четверг, 30 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, люди из списка якобы удерживаются в Донбассе и России. Зеленский призвал Эрдогана обсудить данный вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

— Президент Зеленский увиделся с президентом Эрдоганом в Нью-Йорке. Мы, что называется, сверили часы по вопросам двусторонней повестки дня и по вопросам, которые Эрдоган имел намерение поднять в ходе встречи с президентом РФ, — приводит ТАСС слова Кулебы.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи завершились вечером 29 сентября. Встреча длилась 2 часа 45 минут.

21 сентября стало известно, что Эрдоган собирается приехать в Сочи 29 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время встречи Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии. Эрдоган выразил надежду на то, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи будут приняты «важные решения».

До этого Эрдоган заявил, что Турция хотела бы, чтобы вслед за Афганистаном американские войска ушли из Сирии и Ирака. Политик ответил на вопрос по поводу планов Турции занять место США в стране. По его словам, турецкие войска не будут находиться там, где им не рады.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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