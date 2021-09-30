Мосгорсуд оставил без изменения наказание для юриста Соболь

Фото: Пресс-служба суда

Мосгорсуд оставил без изменения наказание для экс-юриста ФБК* Любови Соболь. В августе ее приговорили к 1,5 года ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарных норм. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 30 сентября, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

— Приговор Преображенского районного суда города Москвы от 03.08.2021 года вступил в законную силу, — рассказали в пресс-службе.

Таким образом, Соболь запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, менять без предварительного уведомления госорганов место жительства, а также посещать массовые и иные мероприятия и участвовать в них. Кроме того, Соболь запрещается выезжать за пределы Москвы и Московской области без одобрения надзорного органа.

Пресс-секретарь ведомства также уточнил, что на оглашении решения суда Соболь не присутствовала. На заседании был только ее адвокат.

Как сообщает RT, юрист еще в августе вылетела из России в Турцию. Если она не будет отмечаться у надзорных органов, по возвращении в страну ограничение могут заменить реальным лишением свободы.

Всего фигурантами дела о подстрекательстве к нарушению санитарных норм являются десять человек. По версии следствия, они призывали людей выйти на несогласованные акции, чем создали угрозу массового заболевания. Соболь изначально находилась под домашним арестом, затем меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

В августе также сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Ивана Жданова и Леонида Волкова — экс-руководителей ФБК* и «Штабов Навального»**. Дело возбуждено из-за сбора средств на финансирование организации, признанной экстремистской.



*Организация признана в России иноагентом.

**«Штабы Навального» — экстремистская организация, запрещенная на территории России.