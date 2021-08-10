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Уголовное дело возбуждено в отношении экс-руководителей ФБК* и «Штабов Навального»*

Михаил Алимов

Происшествия
Уголовное дело возбуждено в отношении экс-руководителей ФБК* и «Штабов Навального»*
Фото: СК РФ

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Ивана Жданова и Леонида Волкова — экс-руководителей ФБК* и «Штабов Навального»*. Дело возбуждено из-за сбора средств на финансирование организации, признанной экстремистской, передает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

— По итогам процессуальной проверки в Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации), — цитируется ее сообщение на сайте ведомства.

Эти организации официально признаны экстремистскими в России 6 августа. Такое решение принял по иску прокуратуры Московский городской суд, а позднее подтвердил Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Решением суда организации ликвидированы, их деятельность запрещена. Решение подлежало немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций, несмотря на то что было обжаловано и на тот момент не вступило в силу.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная НКО-иноагентом.

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