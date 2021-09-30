Директор школы, у которой произошла стрельба, прокомментировала инцидент

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Палехская улица, 10 Карта всех событий

Отец ученицы, которую обидели одноклассники, выстрелил в воздух не на территории школы, а за ее пределами. Об этом «Вечерней Москве» рассказала директор московской школы Екатерина Юшкова в четверг, 30 сентября.

По ее словам, в настоящее время за школой, на месте происшествия, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

— После уроков за пределами территории школы с родителем одной из наших учениц произошел инцидент. Никто из ребят и сотрудников школы не пострадал. Стрельбы в школе или на территории не было, — рассказала Екатерина Юшкова.

Инцидент произошел в учебном заведении на улице Палехская, дом 10. Девушка поссорилась с группой одноклассников. Уже после уроков ребята подошли к ней поговорить и сделать замечание. Школьница сбежала домой и рассказала о случившемся отцу. Мужчина взял оружие и пошел в школу. Там он выстрелил в воздух.

Позднее в пресс-службе ГУ МВД по городу уточнили, что мужчина, который устроил стрельбу в одной из московских школ, — задержан.

28 сентября сообщалось, что мужчина в камуфляжной форме и с предметом, похожим на ружье, пытался пробраться на территорию детского сада в Казани. Родители заметили, как подозрительный мужчина ходил вокруг учреждения и пытался открыть калитку. В какой-то момент он остановился у забора.