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Эксперт рассказала, как выбрать салон красоты

Ирина А. Игнатенко

Общество
Эксперт рассказала, как выбрать салон красоты
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В российских городах работает огромное количество салонов красоты, которые предлагают клиентам множество услуг, скидок и акций. Как выбрать действительно хороший салон рассказала основательница международной сети салонов красотыЕкатерина Сухотина.

Эксперт пояснила, что стоит обратить внимание, есть ли у салона собственный сайт, аккаунты в соцсетях. Здесь должна быть представлена актуальная информация о ценах, услугах и акциях. Наличие грамотно оформленных сайтов и соцсетей означает, что у компании есть цель заинтересовать и привлечь новых клиентов.

Также стоит разузнать информацию о мастерах салона: проходят ли они повышение квалификации и различные мастер-классы, передает РИАМО.

По словам эксперта, в сфере бьюти-услуг отлично работает сарафанное радио. Поэтому стоит прислушиваться к советам знакомых и друзей, а также изучить отзывы на сторонних сайтах.

До этого стилист Александр Крашенников дал советы, как выбрать лучшего мастера. Один из признаков хорошего парикмахера — загруженный рабочий график.

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