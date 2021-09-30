Врачи перечислили изменившиеся первые симптомы COVID-19

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Осенью текущего года коронавирус внезапно изменил первые симптомы. Об этом рассказал глава профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков.

По его словам, изменившиеся симптомы коронавируса на первых этапах можно перепутать с гриппом или ОРВИ. По этой причине пациенты с коронавирусом не обращаются вовремя к врачу.

Теперь одним из симптомов заболевания стал насморк. При этом пневмония у пациентов начинает появляться не на седьмой, а на третий день.

В свою очередь, врач Александр Эдигер отметил, что заболевшие COVID-19 также жалуются на боль и першение в горле. При этом повышение температуры до высоких значений делает коронавирус похожим на грипп. Также среди симптомов наблюдается потеря слуха и головокружение, так как вирус начинает поражать центральную нервную систему, пишет «Московский комсомолец».

В Кремле рассказали о росте заболеваемости COVID-19. Несмотря на его наличие, решения по антиковидным мерам принимают регионы, у которых остаются особые полномочия.

В России зарегистрированы пять вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Последнюю из них Министерство здравоохранения России зарегистрировало 26 августа. Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.