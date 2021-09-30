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Власти ввели самоизоляцию для жителей старше 65 лет в Ивановской области

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Власти ввели самоизоляцию для жителей старше 65 лет в Ивановской области
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Ивановской области ввели обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщается на официальном сайте правительства региона.

При этом вакцинированные или переболевшие пожилые люди могут не соблюдать самоизоляцию.

Власти также потребовали от руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленку, если в компании менее 75 процентов работников с антителами. При этом сотрудников, которые не вакцинировались и не переболели, нужно будет тестировать на COVID-19 раз в семь дней.

В Кремле рассказали о росте заболеваемости COVID-19. Несмотря на его наличие, решения по антиковидным мерам принимают регионы, у которых остаются особые полномочия.

В России зарегистрированы пять вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Последнюю из них Министерство здравоохранения России зарегистрировало 26 августа. Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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