Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Умер отрицавший коронавирус актер сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Происшествия
Умер отрицавший коронавирус актер сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич
Фото: ВКонтакте / Ирина Блат

В возрасте 40 лет умер российский актер Руслан Дулич. Причиной смерти стал коронавирус, существование которого артист отрицал. Об этом сообщила его близкая подруга Ирина Блат в своей социальной сети.

— Он не верил в вакцину, не верил в COVD-19. Забирает «корона» молодых, — написала она на своей странице «ВКонтакте».

По ее словам, мужчина был не просто талантливым актером, но и верным, преданным другом.

Руслан Дулич родился на Украине. Известен своим участием в картинах «Шеф. Возвращение», «На районе», «Невский. Тень Архитектора», «Выжить любой ценой» и «Тайны следствия».

АктерыКоронавирусРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте