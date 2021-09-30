Умер отрицавший коронавирус актер сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич

Фото: ВКонтакте / Ирина Блат

В возрасте 40 лет умер российский актер Руслан Дулич. Причиной смерти стал коронавирус, существование которого артист отрицал. Об этом сообщила его близкая подруга Ирина Блат в своей социальной сети.

— Он не верил в вакцину, не верил в COVD-19. Забирает «корона» молодых, — написала она на своей странице «ВКонтакте».

По ее словам, мужчина был не просто талантливым актером, но и верным, преданным другом.

Руслан Дулич родился на Украине. Известен своим участием в картинах «Шеф. Возвращение», «На районе», «Невский. Тень Архитектора», «Выжить любой ценой» и «Тайны следствия».