Умер отрицавший коронавирус актер сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич
В возрасте 40 лет умер российский актер Руслан Дулич. Причиной смерти стал коронавирус, существование которого артист отрицал. Об этом сообщила его близкая подруга Ирина Блат в своей социальной сети.
— Он не верил в вакцину, не верил в COVD-19. Забирает «корона» молодых, — написала она на своей странице «ВКонтакте».
По ее словам, мужчина был не просто талантливым актером, но и верным, преданным другом.
Руслан Дулич родился на Украине. Известен своим участием в картинах «Шеф. Возвращение», «На районе», «Невский. Тень Архитектора», «Выжить любой ценой» и «Тайны следствия».