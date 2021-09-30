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Банк России предупредил о новом виде мошенничества из-за изменения дизайна банкнот

Анастасия Волоснова

Финансы
Банк России предупредил о новом виде мошенничества из-за изменения дизайна банкнот
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Мошенники могут организовать схему, по которой будут обманывать россиян в преддверии изменения дизайна бумажных денег в России. Об этом рассказала в четверг, 30 сентября, в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

В ведомстве предупредили, что злоумышленники могут ходить по квартирам пенсионеров, предлагая обмен старых банкнот на «новые» с модернизированным дизайном.

Заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО Ирина Тимоничева уточнила, что деньги в старом и новом дизайне будут находиться в обороте параллельно, поэтому менять их не нужно.

Новые купюры будут выпускать на территории России в период с 2022 по 2025 год. Первыми в оборот выпустят банкноты номиналом 100 рублей.

На обновленной банкноте номиналом 1000 рублей может появиться Нижегородский кремль, а на банкноте 5000 рублей — памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса и Дом Севастьянова, рассказал летом зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев.

Алексеев сообщал, что в 2017 году с выпуском новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей был немного скорректирован вектор дизайна купюр: городская тематика сохраняется, однако она дополняется определенным региональным разрезом.

«Вечерняя Москва» писала, что в Центробанке рассказали о дизайне новой сторублевой купюры. По размеру новые 100 рублей будут аналогичны нынешним банкнотам.

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