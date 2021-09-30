Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 47-й километр Карта всех событий

Две машины врезались друг в друга на внутренней стороне 47 километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что авария случилась перед развязкой с Боровским шоссе.

В настоящий момент на участке транспортное движение осуществляется только по двум полосам из шести.

— По возможности объезжайте данный участок, — добавили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что в результате столкновения велосипедиста и мотоциклиста на юге Москвы водители обоих транспортных средств получили травмы. Их госпитализировали в медицинские учреждения.

В четверг, 30 сентября, стало известно, что сотрудники ГИБДД 28 сентября провели в Москве профилактическое мероприятие «Пешеход». Они пресекли почти две тысячи нарушений пешеходами правил дорожного движения (ПДД).

Особое внимание специалисты обратили на переход улицы в неположенном месте, переход на красный свет или рядом с движущимся транспортом.