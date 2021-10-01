Московский «Локомотив» уступил римскому «Лацио» в матче Лиги Европы

Фото: Twitter / ФК «Локомотив»

Футболисты столичного клуба «Локомотив» уступили римской команде «Лацио» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом стало известно в четверг, 30 сентября.

Встреча спортсменов прошла на стадионе в столице Италии.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Лацио». Победу футбольному клубу принесли футболисты Тома Башич и Патрисио Габаррон, забившие на 13 и 38 минуте соответственно.

Для «Локомотива» это поражение стало первым спустя 10 победных игр.

В следующий раз московский клуб сразится с турецким «Галатасарай» 21 октября на домашней арене.

Однако другая столичная футбольная команда в четверг, 30 сентября, отличилась красивой игрой. Московский футбольный клуб «Спартак» добыл первую победу в нынешнем еврокубковом сезоне. В гостевом матче коллектив обыграл итальянский «Наполи» со счетом 2:3.

Голы забили Элиф Элмас, Михаил Игнатов и Виктор Осимхен.

Эта победа стала первой для «Спартака» на европейской арене в этом сезоне. До этого были два поражения в квалификации Лиги чемпионов (от «Бенфики») и одно — в Лиге Европы (от «Легии»).