Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московский «Локомотив» уступил римскому «Лацио» в матче Лиги Европы

Виктория Сикерина

Спорт
Московский «Локомотив» уступил римскому «Лацио» в матче Лиги Европы
Фото: Twitter / ФК «Локомотив»

Футболисты столичного клуба «Локомотив» уступили римской команде «Лацио» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом стало известно в четверг, 30 сентября.

Встреча спортсменов прошла на стадионе в столице Италии.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Лацио». Победу футбольному клубу принесли футболисты Тома Башич и Патрисио Габаррон, забившие на 13 и 38 минуте соответственно.

Для «Локомотива» это поражение стало первым спустя 10 победных игр.

В следующий раз московский клуб сразится с турецким «Галатасарай» 21 октября на домашней арене.

Однако другая столичная футбольная команда в четверг, 30 сентября, отличилась красивой игрой. Московский футбольный клуб «Спартак» добыл первую победу в нынешнем еврокубковом сезоне. В гостевом матче коллектив обыграл итальянский «Наполи» со счетом 2:3.

Голы забили Элиф Элмас, Михаил Игнатов и Виктор Осимхен.

Эта победа стала первой для «Спартака» на европейской арене в этом сезоне. До этого были два поражения в квалификации Лиги чемпионов (от «Бенфики») и одно — в Лиге Европы (от «Легии»).

Читайте также:
РимпобедаФК Локомотив
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте