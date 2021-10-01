Актер сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич скончался в возрасте 40 лет

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Российский артист Руслан Дулич, известный по ролях во многих сериалах, скончался в возрасте 40 лет. Об этом сообщила литератор Ирина Блат на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 1 октября.

По ее словам, актер умер из-за коронавирусной инфекции.

— Забирает «корона» молодых. Страшно и тяжело осознавать, что моя страница начинает превращаться в один тяжелый и траурный некролог, — заявила Ирина Блат.

Руслан Дулич родился в Полтаве 27 апреля 1981 года. Известность ему принесли сериалы «Горюнов», «Консультант», «Выжить любой ценой», «На районе», «Тайны следствия», «Свои», «Невский. Тень архитектора» и многие другие, передает Пятый канал.