Ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров покинет свою должность 15 ноября

Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Ректор Финансового университета при правительстве России Михаил Эскиндаров покинет свою должность 15 ноября текущего года. Об этом сообщили в пятницу, 1 октября, на официальном сайте вуза.

Отмечается, что Михаил Эскиндаров обратился к правительству с просьбой назначить нового ректора.

— Я был ректором университета три срока, 15 лет, я благодарен учредителю и коллективу вуза за доверие и поддержку. Я был счастлив в этой должности, потому что были результаты, но пора заняться другими делами и позволить новому руководителю и его команде искать новые пути развития университета, — передает издание «Известия» слова ректора Финансового университета.

В пятницу, 24 сентября, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе высказался о балете на Западе. Он заявил, что там все основано на русской классике, но европейцы не хотят этого признавать.

При этом Николай Цискаридзе подчеркнул, что когда один педагог на протяжении почти 60 лет репетирует спектакль, — это очень хорошая вещь. Но сейчас в России стали менять балет, по словам танцовщика, до неузнаваемости.