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Росгвардейца в Мурманске ищут возможного поджигателя здания правительства

Полина Долганова

Происшествия
Росгвардейца в Мурманске ищут возможного поджигателя здания правительства
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Росгвардию привлекли к поискам злоумышленника, который, предположительно, бросил бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Мурманской области и скрылся с места происшествия. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В сообщении отмечается, что около здания правительства выставлены наряды вневедомственной охраны.

Источник рассказал РИА Новости, что неизвестный мужчина бросил две бутылки с зажигательным раствором в двери второго подъезда здания правительства. Там, по его словам, находится кабинет губернатора и зал заседаний.

Похожий случай произошел в начале августа на Украине. Неизвестный пригрозил взорвать гранату в здании украинского Кабинета министров. Сообщалось, что мужчина с гранатой зашел в здание правительства и заявил, что планирует ее взорвать. Примечательно, что в тот же день в здании правительства должно было состояться заседание.

В начале июля неизвестный мужчина захватил отделение банка в Тюмени. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МВД РФ по Тюменской области. Инцидент произошел по адресу улица Червишевский тракт. Мужчина вошел в помещение банка с сумкой и сообщил, что в ней лежит опасный предмет. Злоумышленник также потребовал отдать ему все денежные средства из банка.

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