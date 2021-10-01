Сергей Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» в Новой Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Филимонковское, посёлок Марьино Карта всех событий

С момента присоединения Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) к столице на их территории благоустроили свыше 80 парков, скверов и других объектов. Об этом в пятницу, 1 октября, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам главы города, в ходе благоустройства территорий был выполнен первый этап приведения в порядок поселка Марьино, расположенного в поселении Филимоновское. Так, была обустроена зеленая зона отдыха, в которой среди прочего проложили комфортные дорожки, установили детские площадки, лавочки и фонари, а также посадили свыше тысячи кустарников и деревьев.

Второй этап благоустройства поселка запланирован на 2022 год.

В свою очередь в Щербинке появился новый сквер на Спортивной улице. Для его озеленения высадили более 900 кустарников и деревьев.

— Еще одну неухоженную территорию взяли в работу в поселке Шишкин Лес, поселение Михайлово-Ярцевское. Этот пустырь находился рядом с жилой многоэтажкой, заселяемой по Программе реновации, — написал мэр.

Также Сергей Собянин рассказал о благоустройстве зоны отдыха рядом с усадьбой «Троицкое» на правом берегу Десны. В этом году там уже обустроили прогулочную зону и отремонтировали дорожки и лестницы.

— Также в два этапа строим детский парк развлечений «Тридевятое царство» на улице Школьной в поселении Роговское. Это будет новая точка притяжения для всей семьи, — отметил мэр.

30 сентября Сергей Собянин рассказал о московской программе пилотного тестирования инноваций. По его словам, программа преследовала цель помочь инноваторам реализовать идею в среде города с реальными заказчиками. Предоставить возможности для испытаний инновационной продукции согласились более 140 столичных учреждений и компаний.