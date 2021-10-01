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Замеченного у школы в Находке мужчину задержали со страйкбольным автоматом

Полина Долганова

Происшествия
Замеченного у школы в Находке мужчину задержали со страйкбольным автоматом
Фото: moscow-live

В городе Находка мужчину со страйкбольным автоматом задержали около здания школы. По данному факту проводится проверка. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил представитель УМВД по Приморскому краю.

По данным правоохранительных органов, школьники увидели из окна учебного заведения подозрительного мужчину, которого остановил охранник. Через некоторое время мужчина сам покинул территорию школы. В результате случившегося всем ученикам разрешили покинуть классы и рекомендовали отправиться домой.

В образовательном учреждении в настоящее время работает полиция. В разговоре со школьниками полицейским удалось установить, что когда мужчина уходил, он достал нечто похожее на оружие.

О странном инциденте полиции сообщил директор школы.

В итоге правоохранители задержали мужчину по месту жительства. Им оказался 18-летний юноша, который, как рассказал он сам, хотел потренироваться на спортивной площадке на территории школы. Он также признался, что при себе действительно имел страйкбольный автомат с пластиковыми пульками.

По данному факту проводится проверка, передает РИА Новости.

28 сентября сообщалось, что мужчина в камуфляжной форме и с предметом, похожим на ружье, пытался пробраться на территорию детского сада в Казани. Родители заметили, как подозрительный мужчина ходил вокруг учреждения и пытался открыть калитку. В какой-то момент он остановился у забора.

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