Стоматологическая поликлиника в Коптеве будет принимать пациентов по двум новым адресам

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Россия, Москва, улица Ивана Сусанина, 4к1 Карта всех событий

Детская стоматологическая поликлиника № 52 на севере столицы переедет в два новых здания, в которых проведут капитальный ремонт. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказал глава Департамента капитального ремонта Москвы Денис Лебедев.

В настоящее время поликлиника находится в 3-м Михайловском переулке, дом 19. Это здание попало в программу реновации.

В районе Коптево не нашлось подходящего по площади помещения. По этой причине медучреждение переедет в два разных здания — на улице Ивана Сусанина, дом 4, и Коптевской, дом 18а). В обоих зданиях уже начат капремонт.

— Помещение на Коптевской улице площадью почти 830 квадратных метров расположено на первом этаже жилого дома. Оно рассчитано на 255 посещений в смену, — сказал Лебедев.

В свою очередь помещение на улице Ивана Сусанина будет рассчитано на 112 посещений в смену.

В ходе капитального ремонта в помещениях обустроят просторный вестибюль, кабинеты с необходимым оборудованием, а также комфортную зону ожидания. Все работы планируется завершить до конца 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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